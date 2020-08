Una bimba di 5 anni è stata ricoverata d'urgenza e intubata in terapia intensiva a Padova, a causa del contagio da coronavirus.

All’ospedale universitario di Padova è stata intubata in terapia intensiva una bimba di 5 anni, ricoverata dopo aver accusato insufficienza respiratoria a causa del coronavirus. I medici dichiarano che la bambina non avrebbe avuto patologie pregresse, ma in seguito al ricovero avrebbe sviluppato una sindrome che ha compromesso reni e il sangue.

Si valutano le sue condizioni di ora in ora.

Bimba intubata a Padova: le condizioni

A Padova presso l’ospedale universitario è ricoverata una bimba di 5 anni (anche se attualmente il sesso del paziente non è sicuro), intubata in terapia intensiva dopo aver accusato un’ insufficienza respiratoria a causa del coronavirus.

I medici affermano l’assenza di patologie simili pregresse, ma preoccupa la sindrome sviluppata durante la sua degenza che avrebbe provocato problemi gastrointestinali e ai reni.

La piccola rimane stabile, ma l’equipe dei medici ora vuole capire se sia stato il coronavirus a causare le complicanze cliniche, oppure un altro agente patogeno.





Bambino positivo a Cagliari

L’età media dei contagi sta scendendo vertiginosamente ogni giorno, come dimostrano gli ultimi dati.

Il 14 agosto, alle porte di Ferragosto, a Cagliari un bambino è risultato positivo al coronavirus, insieme alla madre.

Entrambi sono stati ricoverati all’ospedale Santissima Trinità. Il piccolo ha accusato sintomi evidenti del covid, quali febbre e tosse, ma non è mai stato in condizioni gravi di salute. In città resta ancora covid free l’ospedale, dove da settimane non si registrano casi in terapia intensiva.