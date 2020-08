Secondo Crisanti le discoteche andrebbero chiuse: l'incremento dei contagi rischia sul lungo periodo di sopraffare il sistema sanitario.

L‘impennata dei casi positivi ha spinto Crisanti ad invocare l’immediata chiusura delle discoteche, teatro di diversi focolai di coronavirus sparsi in tutta Italia. Ha poi lanciato l’allarme sull’arrivo di una nuova emergenza e sull’aumento dei decessi causati dall’infezione.

Coronavirus: Crisanti sulle discoteche

Intervistato dal Messaggero, il virologo a suo tempo consigliere di Luca Zaia si è detto non ottimista sulla situazione italiana, che nel giro di 10-20 giorni arriverà a contare secondo lui almeno mille contagi giornalieri. Complici a suo dire le discoteche, che “andrebbero chiuse immediatamente e anzi, non dovevano proprio riaprire“. Consapevole del danno per gli imprenditori e per i dipendenti, da colmare per lui con degli aiuti economici, ha spiegato la facilità con cui possono avvenire i contagi.

Si tratta infatti di locali dove è molto difficile mantenere il distanziamento sociale e in cui per altro le persone si muovono, respirano profondamente e molto di più e vanno in anaerobiosi. Tutto ciò rende più facili le infezioni indipendentemente dal fatto che il locale sia al chiuso o all’aperto.

L’esperto ha quindi dato l’allarme sull‘aumento dei casi positivi ma anche delle terapie intensive. Numeri che per il momento sono sostenibili ma che sul lungo periodo, con un ritmo costante di crescita, potrebbero non esserlo più.

Crisanti teme poi che ad incrementare possano essere anche le vittime, il cui conteggio apparentemente basso negli ultimi giorni potrebbe risultare ingannevole. “I morti arrivano sempre dopo. Prima c’è un incremento di infezioni, poi, dopo 20-30 giorni, quello dei decessi“, ha spiegato.

Il virologo si è poi scagliato contro chi non ha preso misure per controllare i cittadini che entravano in Italia dall’estero, uno dei principali fattori che ha causato l’aumento dei contagi.

“Quest’ estate dovevamo avvicinarci a zero casi. Sarebbe stato possibile. Io non so, per esempio, perché per tempo non abbiamo preso le contromisure per limitare i casi di rientro“. Sbagliato è stato anche secondo lui riaprire tutto indistintamente senza prevedere riaperture differenti a regione a regione, non aver limitato gli spostamenti all’interno dell’Italia e da essa agli altri paesi e “aver calato le braghe di fronte alle esigenze dell’industria turistica“.