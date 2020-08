I dettagli terribili emersi dalle motivazioni della sentenza di condanna degli assassini di Gloria Pompili.

Emergono dettagli davvero terrificanti dalle motivazioni della sentenza di condanna degli assassini di Gloria Pompili. La donna era costretta a prostituirsi in casa, mentre i figli venivano appesi ad una cesta in balcone per evitare che entrassero in casa mentre lei lo faceva.

Si tratta di uno solo dei dettagli orribili raccolti nelle motivazioni della sentenza con cui i giudici della Corte di Assise hanno condannato a 24 anni di reclusione Loide Del Prete e il compagno di lei Saad Mohamed Mohamed Elesh Salem. I due hanno ucciso di botte Gloria Pompili, ma per oltre un anno l’hanno sottoposta a maltrattamenti di ogni genere.

Gloria Pompili costretta a prostituirsi

Gloria Pompili è stata uccisa a botte, dopo più di un anno di maltrattamenti.

I giudici hanno sottolineato la superficialità con cui i servizi sociali hanno agito, dopo essere stati avvertiti numerose volte. Una vicina di casa, in modo particolare, aveva denunciato che i bambini di tre e cinque anni venivano appesi al balcone dentro una cesta, nei momenti in cui la madre era obbligata prostituirsi in casa. In quel caso gli assistenti sociali avevano chiesto una foto. “Una sua collega le aveva detto di aver visto Gloria Pompili prostituirsi presso l’asse attrezzato, anche se poi – per motivi che appaiono a questa Corte misteriosi e che, in vero dimostrano, ad essere generosi, incredibile trascuratezza e superficialità – avevano deciso di non intervenire, limitandosi di chiedere alla Pompili se fosse vero (naturalmente la Pompili le disse di no)” è la testimonianza di un’assistente sociale di Frosinone.





Gloria Pompili ha avuto una vita molto difficile. Suo padre non si è mai interessato a lei e a sei anni era già in una casa famiglia, dove hanno scoperto che aveva un lieve ritardo mentale che la rendeva più bisognosa di attenzione rispetto agli altri bambini.

Il suo stato di fragilità ha facilitato le cose alla zia e al compagno, che prima le hanno offerto aiuto e poi l’hanno costretta a prostituirsi. Per non farla ribellare minacciavano costantemente i suoi bambini. Il 23 agosto 2017 Gloria si era rifiutata per la prima volta ed è morta alle 23.43 a causa di molti colpi con un oggetto contundente, calci e pugni. Il femminicidio è avvenuto davanti ai figli, che sono stati affidati ad un tutore.