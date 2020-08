Nella settimana dal 17 al 23 agosto l'Italia dovrà fare i conti con una seconda ondata di caldo africano: le pevisioni meteo in dettaglio.

Secondo le previsioni meteo, la settimana che va dal 17 al 23 agosto sarà inizialmente caratterizzata da piogge e temporali che lasceranno presto spazio al ritorno del caldo africano su tutta la penisola. A questa ondata ne seguirà poi un’altra che durerà almeno fino alla fine della settimana successiva.

Meteo della settimana dal 17 al 23 agosto

La giornata di lunedì 17 vedrà il sole splendere su tutta Italia con temperature massime che in alcune zone potranno toccare i 35-37 gradi. Già nel pomeriggio però l’ingresso di aria più fresca in discesa dal Nord Europa potrà causare qualche temporale estivo su Alpi e Prealpi ma anche nelle pianure del Piemonte. L’instabilità continuerà anche nella giornata successiva in cui Piemonte orientale, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia dovranno fare i conti con rovesci e temporali.

Altrove invece il tempo sarà sempre stabile e soleggiato.

Mercoledì 19 le piogge continueranno ad imperversare su Alpi centro-orientali e Appennini centro-settentrionali salvo poi essere sopraffatte dall’alta pressione che riporterà il caldo. Tra giovedì 20 e venerdì 21 il sole splenderà infatti sull’intera penisola così come nel weekend.

Sabato 22 le temperature saranno diffusamente oltre i 30-32 gradi e ci sarà bel tempo in tutte le regioni.

Idem nella prima parte di domenica 23, anche se un vortice ciclonico in discesa dal Nord Atlantico potrebbe causare instabilità soprattutto al Nord. Dati i forti contrasti termici, non si escludono rovesci temporaleschi, nubifragi e grandinate.