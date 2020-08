La 15enne dichiara di essere stata violentata sulla spiaggia di Lignano da tre ragazzi, fuggiti nel buio della notte.

Una 15enne padovana ha denunciato di esser stata violentata nella notte di Ferragosto sulla spiaggia di Lignano Sabbiadoro (Udine). La ragazza aveva raggiunto altri tre amici sulla spiaggia, quando quest’ultimi l’avrebbero lasciata sola per soccorrere altre due amiche in difficoltà.

Gli inquirenti stanno vagliando i filmati delle telecamere per identificare i tre presunti violentatori. Continuano le ricerche a tappeto sul litorale friulano.

Lignano, 15enne viene violentata in spiaggia

La Polizia di Udine ha soccorso una 15enne che ha denunciato di esser stata violentata nella notte di Ferragosto sulla spiaggia di Lignano Sabbiadoro. La giovane di origine padovana, aveva raggiunto i suoi tre amici sulla spiaggia, dandosi appuntamento sul litorale antistante al lungomare di Trieste.

Secondo quanto descrive la ragazza, i tre amici ad un certo punto avrebbero lasciato la spiaggia per aiutare due amiche in difficoltà, lasciandola sola per qualche minuto. Alla Polizia del Commissariato di Lignano racconta in lacrime di essere stata avvicinata da tre ragazzi che avrebbero abusato di lei, per poi fuggire nel buio.





A quel punto la giovane ha preso coraggio e ha inviato la richiesta di aiuto al 113 che ha mandato i soccorsi. La polizia ha subito setacciato la spiaggia, ma dei tre violentatori non v’era traccia. Al momento gli inquirenti stanno visionando alcuni filmati delle telecamere di sicurezza della spiaggia per cercare di identificare i tre stupratori. Continuano le ricerche senza sosta del branco, per evitare che possano replicare l’ignobile gesto.