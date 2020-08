Tra le ipotesi relative a quanto accaduto a Viviana Parisi e al figlio dopo l'incidente c'è l'aggressione da parte di due cani.

Mentre proseguono le ricerche del figlio di Viviana Parisi, trovata morta a Caronia sabato 8 agosto 2020, si è fatta strada una nuova ipotesi su cosa possa essere accaduto dopo l’incidente: gli investigatori non escludono che lei e Gioele possano essere stati aggrediti da uno o due cani.

Viviana Parisi e il figlio aggrediti da cani

Nella zona sono infatti stati avvistati due molossoidi, forse Rottweiler e l’autopsia ha evidenziato che sulla gamba della donna c’erano dei morsi di animale. Non è però certo che si tratti di cani: per sapere il tipo di animale è necessario attendere i risultati delle analisi dei medici legali.

Secondo questa ipotesi Viviana sarebbe stata sorpresa dai due cani dopo aver scavalcato il guardrail.

Gli animali avrebbero aggredito il bambino, che gridava per la paura, lei avrebbe tentato di difenderlo ma sarebbe stata azzannata ad una gamba. Oppure sarebbe salita sul traliccio dell’alta tensione, nei pressi del quale i soccorritori l’hanno trovata morta, per chiedere aiuto o per scappare dagli animali. Ma per il momento si tratta soltanto di piste e se siano veritiere lo potranno stabilire soltanto le analisi degli investigatori, che intanto hanno sentito il proprietario dei due cani.

Quanto emerso dal colloquio è però ancora ancora top secret.

Questa ulteriore ipotesi si aggiunge a quelle già sul tavolo degli inquirenti. Compresa quella emersa recentemente secondo cui Gioele si sia fatto male o sia addirittura morto a seguito dell’incidente in autostrada. Da un video registrato dalle telecamere è infatti emerso che non era seduto sul seggiolino ma accanto ad esso.