Mentre stava rimuovendo alcuni ostacoli sulla A1 poco lontano da Roma, un agente della Polstrada è stato investito da un'auto.

Un agente della Polstrada è stato investito da un’auto sulla diramazione Roma Nord dell’A1 all’altezza del chilometro 15. Il grave sinistro è avvenuto nel giorno di Ferragosto ed il responsabile è un 37enne che guidava senza patente. Luomo si trova ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni.

Agente investito a Roma, la dinamica

La dinamica dell’incidente è stata meticolosamente ricostruita. L’agente era intervenuto con un collega in seguito alla segnalazione da parte della sala operativa della presenza di un pezzo di un paraurti sulla strada, un oggetto potenzialmente pericoloso per gli automobilisti. L’assistente capo Daniele Benedetti, 39 originario di Marsciano (Perugia), in servizio alla sotto-sezione Polizia stradale di Roma-nord, è sceso dalla vettura per rimuovere l’oggetto spostandolo a bordo strada.

Operazione riuscita ma mentre stava tornando alla sua auto è stato colpito in pieno sulla corsia di emergenza finendo sull’asfalto. Il responsabile è un 37enne reatino con diversi precedenti penali e alla guida senza patente dal momento che gli era stata tolta addirittura nel 2012. A bordo di una Citroen C2 ha imboccato, tra Castelnuovo di Porto e Settebagni, in direzione Roma, la corsia di emergenza accelerando e probabilmente non notando l’agente presente sulla strada.

Inizialmente è stata la compagna, una 43enne, ad addossarsi la responsabilità dell’incidente, facendosi trovare al posto di guida. In serata, e dopo essere risultata negativa ad alcol e droga test, ha però chiamato la Polstrada rivelando la verità. Il 37enne raggiunto dagli agenti ha inizialmente negato per poi confessare.

Le condizioni del poliziotto

L’agente ha riportato un trauma cranico, addominale e agli arti inferiori. Sul posto è intervenuta l’eliambulanza per il trasporto al Gemelli, dove i medici hanno subito capito che le sue condizioni erano molto gravi, anche perchè sull’elicottero è salito già intubato.

Un primo intervento è stato organizzato poche ore dopo l’incidente per ricomporre una frattura alla gamba sinistra. Nelle ore successive è stato sottoposto ad un secondo delicato intervento chirurgico

per l’inserimento di un sondino intracranico che consenta il drenaggio del liquido al centro dell’ematoma al cervello. L’agente è passato dal coma naturale a quello indosso ma la prognosi resa riservata. L’automobilista e la donna sono stati

denunciati a piede libero per lesioni stradali gravissime.

Intanto sulla D18 Diramazione Roma Nord la circolazione è rimasta interrotta per circa due ore per consentire l’intervento dei soccorsi sanitari, della polizia stradale e degli addetti alla viabilità della Direzione di Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia. Soltanto alle 21:30 il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente su tutte le corsie.