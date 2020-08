Cane muore soffocato a Ventimiglia, l'episodio costa la denuncia per maltrattamenti al padrone.

Un cane è morto soffocato in un terreno situato lungo la riva del fiume Roya, a Ventimiglia, in provincia di Imperia. Il rottweiler, abbandonato a se stesso da giorni, cercava disperatamente un modo per liberarsi dalla catena in quanto era privo di liquidi nelle sue vicinanze che gli permettessero di refrigerarsi.

Tra le cause della morte ci sarebbe infatti anche una forte disidratazione. Il padrone è stato denunciato dai carabinieri forestali con l’accusa di maltrattamento e uccisione di animale e ora sarà chiamato a rispondere del suo comportamento.

Ventimiglia, cane muore soffocato

I fatti risalgono al mese di luglio scorso, quando è stata trovata la carcassa dell’animale anche se non è da escludere che il rottweiler fosse già morto da diversi giorni prima di essere trovato.

Da fonti locali si apprendere che la vicenda sia stata diffusa solo ora, in quanto, in un primo momento, non erano certe le cause di quanto avvenuto ed è stato necessario avviare delle indagini. Quest’ultime hanno confermato i peggiori sospetti: il cane è stato legato sotto un riparo di fortuna e, fronte del caldo insopportabile e dell’assenza assoluta di acqua, l’animale ha cercato di liberarsi con tutte le sue forze, forse per cercare di raggiungere il fiume e bere un po’ d’acqua.





Il tentativo disperato però non ha fatto che far precipitare la situazione ed è rimasto strozzato. In seguito a un’autopsia effettuata dai veterinari dell’Istituto Zooprofilattico è confermata la morte per disidratazione e soffocamento.