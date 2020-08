Le regole sull'uso della mascherina per contenere i contagi da coronavirus cambiano dal 17 agosto: tutte le novità.

L’uso delle mascherine per contenere i contagi da coronavirus cambia dal 17 agosto. Non si parla solo di stop alle discoteche e alle sale da ballo, ma scatta una nuova stretta anche sulle mascherine. La sera saranno obbligatorie anche all’aperto nei luoghi di maggiore affollamento, ovvero nei luoghi di ritrovo della movida.

Lo prevede la nuova ordinanza varata dal ministro della salute Roberto Speranza dopo il vertice straordinario tra Governo e Regioni, dovuto alla crescita di casi di Covid-19.

L’uso delle mascherine

Il nuovo provvedimento impone l’uso delle mascherine anche all’aperto a partire dalle 18 fino alle 6 del mattino in tutti i luoghi dove è più facile creare assembramenti, come locali all’aperto e strade o piazze di ritrovo.

Sarà in vigore dal 17 agosto in tutta Italia senza possibili deroghe da parte degli enti regionali. “Obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale” recita il provvedimento.





L’obbligo di uso delle mascherine di sera è valido dal 17 agosto fino all’adozione di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e avrà i suoi effetti fino al 7 settembre 2020. Restano, inoltre, valide tutte le disposizioni che sono state varate il 7 agosto.

“I numeri del contagio in Italia, anche se tra i più bassi in Europa, sono in crescita. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti nei mesi passati” ha scritto Roberto Speranza su Facebook, annunciando il provvedimento. “La nostra priorità deve essere riaprire le scuole a settembre in piena sicurezza” ha aggiunto.