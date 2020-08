Drogata e abusata da coppia una coppia di Ravenna, la tragica vicenda di una ragazza in cerca di aiuto psicologico.

Una coppia di Ravenna, con la scusa di fornire utili consigli per superare i problemi con il proprio partner, ha drogato e abusato di una giovane donna per giorni creando in lei uno stato di forte soggezione fisica e psicologica.

L’episodio, risalente al periodo compreso tra il 17 e il 21 luglio scorso, è stato ricostruito grazie alle indagini dalla polizia del Commissariato della zona e alla denuncia della donna abusata.

Drogata e abusata da un coppia di Ravenna

Stando a quanto riportato dai quotidiani locali, la giovane vittima della coppia sarebbe stata invitata a trasferirsi nella loro abitazione e lì sarebbe stata indotta all’uso di cocaina a cui avrebbero fatto seguito reiterati abusi sessuali da parte della coppia.

La stampa locale parla di ripetuti episodi di violenza e vessazione fisica e psicologica subiti dalla ragazza che avrebbero creato in lei un vero e proprio stato di soggezione dettata dalla paura. La vittima ha riportato anche varie lesioni ricondotte a diversi colpi inflitti a scopo punitivo con un cucchiaio. La prognosi della ragazza, che ha denunciato la coppia, è di 20 giorni.

Per la vicenda un uomo di quarantadue anni si trova in carcere, su ordinanza di custodia cautelare emessa per violenza sessuale aggravata, anche di gruppo, mentre la compagna, di trentaquattro anni, è indagata a piede libero sempre con l’accusa di violenza sessuale di gruppo.

La drammatica situazione non si fermerebbe però soltanto a questo in quanto sarebbe coinvolto anche un minore, figlio della trentaquattrenne, che si trovava in casa nel momento in cui la giovane veniva abusata.