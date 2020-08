Franco Locatelli del Cts ha parlato della situazione italiana, spiegando che le scuole vanno riaperte ad ogni costo.

Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità e membro del Comitato tecnico scientifico, ha deciso di fare il punto della situazione riguardo il coronavirus in Italia e le misure da prendere. Come riporta il Corriere della Sera, Locatelli tende a non drammatizzare troppo sui numeri.

“Riapriremo le scuole ad ogni costo. I contagi aumentano ma siamo ancora in vantaggio e possiamo contenere l’epidemia” ha spiegato, aggiungendo che è il caso di seguire le regole, oppure verranno sicuramente chiuse altre attività, oltre le discoteche.

Le parole di Franco Locatelli

Locatelli ha spiegato che l’inizio della stagione estiva ha spinto a considerare alcune riaperture per non danneggiare l’economia del turismo e per permettere agli italiani di fare le vacanze, ma probabilmente bisognava prestare più attenzione al rispetto delle regole.

Sulla chiusura delle discoteche è d’accordo, pur essendo consapevole che avrà un grosso impatto economico. “Per ora, l’Italia, fortunatamente, è ancora in una posizione privilegiata, per quanto il numero dei casi sia in rialzo tanto che si è passati in una settimana da 200-300 al giorno agli oltre 600 di Ferragosto. Si osserva una riduzione dell’età dei contagiati dovuta al fatto che abbiamo imparato a proteggere gli anziani” ha spiegato Locatelli, che ha aggiunto che i nuovi focolai sono dovuti più che altro ai vacanzieri.

“Il 25-40% dei casi sono stati importati da concittadini tornati da viaggi o da stranieri residenti in Italia. Il contributo dei migranti, intesi come disperati che fuggono, è minimale, non oltre il 3-5% sono positivi e una parte si infettano nei centri di accoglienza dove è più difficile mantenere le misure sanitarie adeguate” ha aggiunto.

“Essere messi meglio di Francia e Spagna non esclude il timore di una crescita esponenziale della curva nelle prossime due settimane. Ma non siamo alla seconda ondata” ha spiegato Franco Locatelli, spiegando che è necessario arrivare al momento del rientro a scuola con il numero di casi più basso possibile. Le scuole, secondo Locatelli, devono essere riaperte ad ogni costo. “Il Cts ritiene prioritario poter garantire il distanziamento all’interno degli istituti impiegando le mascherine solo se necessario, in situazioni eccezionali e per brevi periodi.

Lo sforzo, soprattutto da parte del Ministero dell’Istruzione, deve essere quello di identificare tutte le soluzioni percorribili in modo da non scaricare le responsabilità sui presidi” ha spiegato, aggiungendo che potrebbe esserci il rischio di nuove chiusure.