Nubifragio su Torino, alberi caduti e strade allagate in pochi minuti

Un violento nubifragio si è abbattuto su Torino nel pomeriggio del 17 agosto, causando allagamenti che hanno provocato disagi tra la popolazione.

Nel pomeriggio del 17 agosto la città di Torino è stata colpita da un violento nubifragio che in pochi minuti ha causato grandi disagi nella zona nord del capoluogo piemontese, con alberi caduti e diverse strade allagate. Le autorità comunali sono state inoltre costrette a chiudere per inagibilità anche due stazioni della metropolitana cittadina, cioè Bernini e Principi d’Acaja, e a deviare alcune linee di autobus e tram a seguito del crollo degli alberi che hanno compromesso la viabilità.





Maltempo, violento nubifragio a Torino



Come riportano diverse testate locali, il temporale è stato accompagnato da grandine e forti raffiche di vento che hanno costretto numerosi cittadini a telefonare ai vigili del fuoco per i danni provocati alle proprie abitazioni.

Diverse arterie della zona nord della città sono infatti rimaste allagate, nonché diversi stabili in corso Umbria e in zona Pellerina, mentre alcuni alberi caduti hanno danneggiato i cavi elettrici dei tram in corso Regina Margherita e in piazza Rivoli.

Secondo i meteorologi tuttavia, i fenomeni temporaleschi di questi ultimi giorni dovrebbero essere gli ultimi della stagione in Piemonte, a causa del ritorno dell’anticiclone africano che riporterà le massime su valori compresi tra i 34 e i 35 gradi.

Un nuovo lieve abbassamento della temperatura si registrerà probabilmente nell’ultima settimana di agosto, con valori che però rimarranno poco al di sotto dei 30 gradi.