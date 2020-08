Una turista sale sul tetto delle Terme Centrali di Pompei per scattarsi un selfie: la Sovrintendenza ha aperto un'inchiesta.

Scandalo al sito archeologico di Pompei. Ha suscitato non poca indignazione la foto di una turista sul tetto di uno dei resti più belli dell’intero parco archeologico. La donna si è arrampicata sul letto delle Terme Centrali, infrangendo così il regolamento che vieta categoricamente di salire sui monumenti, di sedersi sopra o di appoggiarsi.

Solo poche settimane prima, un turista tedesco aveva danneggiato la statua di Paolina Borghese nel tentativo di scattare una foto insieme all’opera d’arte.

Il selfie della turista a Pompei

Nell’arrampicarsi sul tetto, la turista, di cui ancora non si conosce l’identità, ha messo a rischio anche la sua stessa salute e incolumità fisica.

A immortalare il suo gesto sono stati altri visitatori del parco archeologico, che hanno scattato una foto della donna in piedi sul tetto delle Terme, postandola a loro volta sul web e sollevando polemiche e commenti ricchi di indignazione. Si attende ora di sapere se ci saranno conseguenze legali per la donna. La Sovrintendenza, infatti, ha aperto un’inchiesta. I carabinieri della stazione di Pompei hanno preso i filmati delle telecamere per poter andare avanti nelle indagini.