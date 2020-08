Ragazzo travolto da un treno a Venezia, emerge l’ipotesi del suicidio

Un ragazzo di vent'anni è stato travolto e ucciso da un treno in corsa a Marcon, in provincia di Venezia. Tra le ipotesi emerge quella del suicidio.

Tragedia a Marcon, in provincia di Venezia, dove nella serata di domenica 16 agosto un giovane di soli vent’anni è stato travolto e ucciso da un treno in corsa presso un passaggio a livello nella frazione di Gaggio. Sul posto sono immediatamente giunti gli operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco, ma purtroppo per il ragazzo non c’era più niente da fare e ai soccorritori non è rimasto altro che ricomporre i resti del cadavere, sbalzato via a una decina di metri di distanza.





Ragazzo travolto da un treno a Venezia

Secondo quanto riportato dalle testate locali, l’episodio sarebbe avvenuto poco dopo le ore 21 tra le stazioni di Marcon e Quarto d’Altino, sulla linea ferroviaria Venezia-Trieste, nei pressi di un passaggio a livello situato in prossimità di via Crete.

Al momento non sono note le generalità del ragazzo deceduto.

Sulla base della ricostruzione effettuata dagli agenti della Polfer giunti sul posto appare molto probabile che il giovane abbia compiuto un gesto estremo, attraversando volutamente i binari proprio mentre stava passando il convoglio ferroviario. Scartata dunque la prima ipotesi secondo cui a venire travolto da un treno sarebbe stato un ciclista, come erroneamente desunto dal macchinista del treno il quale aveva affermato di aver udito un rumore metallico al momento dell’incidente.

Rumore che successive verifiche hanno poi appurato essere quello di un pezzo della stessa locomotiva staccatosi durante l’impatto.