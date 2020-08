Scuola, rientro con o senza mascherina: regole diverse

Il rientro a scuola prevede l'uso della mascherina? Le regole saranno diverse a seconda della zona.

Il rientro a scuola sarà con o senza mascherina? Con la curva dei contagi che sale, le domande riguardo il rientro in classe a settembre sono davvero tante. Luigi Lopalco, epidemiologo, ha espresso i suoi timori per questo ritorno in sicurezza.

“Con la riapertura c’è da aspettarsi qualche focolaio che va gestito per evitare che si trasformi in un dilagare incontrollato” ha spiegato. Il rientro a scuola in sicurezza è un argomento davvero molto delicato. L’Oms aveva già parlato del rischio di arrivare a ridosso della riapertura con un numero di casi pericoloso. Questo concetto è stato ribadito da Alessio D’Amato, assessore regionale del Lazio, che ha spiegato che con il Covid si è tornati ai livelli di maggio e l’apertura delle scuole è pregiudicata.

Il rientro a scuola

Manca meno di un mese dal rientro a scuola per gli studenti italiani, ma la situazione si sta complicando. Il distanziamento sociale è stato messo in secondo piano, purché si porti sempre la mascherina. Questa decisione è stata presa dal Cts nel caso in cui non ci sia modo di mantenere le distanze. Una misura eccezionale per ovviare i ritardi, ma che ha già scatenato una forte polemica.

Mercoledì 19 agosto il Cts dovrà decidere e spiegare i dettagli di come si dovranno comportare le scuole in caso di contagio o focolaio. Gli esperti del ministero della Salute potranno “effettuare valutazioni sulla possibilità di prevedere una differenziazione delle misure da adottare nei territori in cui la diffusione del virus risulti contenuta“.

Le eventuali misure differenziate potrebbero incidere sull’uso della mascherina, sui turni, gli orari, e la didattica a distanza. Alla fine di agosto si saprà se ci saranno aree in cui le scuola potranno togliere l’obbligo della mascherina e in cui si potrà tornare a scuola come prima di marzo. Si saprà anche se ci saranno zone rosse in cui ci saranno molte più restrizioni. Il Cts, per quanto riguarda la misurazione della temperatura corporea all’ingresso, ha spiegato che non è competenza della scuola ma deve essere misurata a casa dai genitori.

Nei prossimi giorni si sapranno anche le regole per gli insegnanti che per motivi di salute dovranno essere sostituiti perché è troppo rischioso farli tornare in classe. Iniziano anche le immissioni di ruolo. Ci sono 85 mila cattedre vuote ma molti precari dovranno cambiare regione per avere assunzioni a tempo indeterminato.