Stretta delle forze dell'ordine di Capri sul coronavirus, 18 persone multate perchè senza mascherina.

La costante crescita del numero di nuovi positivi al coronavirus ha imposto al governo una stretta sulle misure anti covid che ha portato nei giorni scorsi alla chiusura fino almeno al 7 settembre delle discoteche e all‘obbligo di mascherina all’aperto dalle ore 18:00 alle 6:00 nei luoghi nei quali non è possibile garantire un distanziamento sociale adeguato.

Fatte la norme, è già tempo di sanzioni per coloro che non le hanno rispettate. Nello specifico a Capri (dove l’obbligo del dispositivo di protezione personale era in vigore già da tempo nella famosa piazza centrale e nelle zone limitrofe) sono state 18 le persone soggette a multa per non aver indossato la mascherina nei luoghi di maggiore ritrovo dell’isola.

Capri, multa per chi è senza mascherina

L’operazione messa in atto dagli agenti del Commissariato di Capri fa parte un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato proprio a garantire il rispetto delle misure di contenimento. Inoltre, oltre alle multe, gli uomini delle forze dell’ordine hanno denunciato per immigrazione clandestina un 30enne albanese con precedenti.

E ancora il titolare di un supermercato è stato multato poiché sorpreso a somministrare bevande alcoliche a una minorenne alla quale non aveva richiesto il documento di identità, nonostante dai caratteri somatici fosse evidente la sua minore età. Infine, i poliziotti hanno revocato il porto d’armi a un uomo di Anacapri poiché sorpreso a far utilizzare il proprio fucile, regolarmente detenuto, al figlio che era sprovvisto del titolo. Una serie di controlli sul territorio volti a garantire la sicurezza di tutti e permettere alle persone di godere dell’isola, abbassando anche il rischio di contagio.