Stretta anti coronavirus a Meta di Sorrento: mascherine obbligatorie in spiaggia e chiusura alle 24 per bar e ristoranti.

A Meta di Sorrento sarà obbligatorio indossare le mascherine in spiaggia quando non si è in acqua e quando ci si allontana dal proprio ombrellone per limitare la diffusione del coronavirus. Ristoranti e locali pubblici dovranno poi chiudere entro la mezzanotte.

Mascherine in spiaggia a Meta di Sorrento

A stabilirlo è stato il sindaco Giuseppe Tito che ha emanato un’ordinanza volta ad introdurre nuove restrizioni dopo gli ultimi contagi registrati in costiera sorrentina. Il primo provvedimento prevede che in spiaggia la mascherina vada indossata non solo dalle 18 alle 6 come stabilito da Speranza ma anche in tutto il resto della giornata. Sia in quelle libere che in quelle in concessione, sarà infatti obbligatorio proteggersi naso e bocca “quando non si staziona sotto il proprio ombrellone o non si sta in acqua“.

Sarà inoltre vietato stazionare sugli arenili dalle ore 20 alle ore 6.

Nella disposizione si legge che i gestori dei lidi hanno l’obbligo di far rispettare quanto disposto sia nelle proprie spiagge che in quelle limitrofe affidate dal Comune al Consorzio Terra del Mare. In caso contrario si prevedono multe salatissime di 2.500 euro oltre alla chiusura della struttura per 5 giorni.





L’ordinanza pone poi una stretta su bar, pasticcerie, ristoranti e pizzerie che dovranno rimanere chiusi dalle 24 alle 6. Inoltre tutti gli eventi organizzati dall’amministrazione fino al 31 agosto sono stati annullati e nelle sale private non potranno esserci serate danzanti.

Il mancato rispetto degli orari di chiusura per i pubblici esercizi e per chi realizza eventi prevede sempre una sanzione pari a 2.500 euro. “In questi giorni abbiamo mollato un po’ la presa. Indossare la mascherina ed evitare gli assembramenti significa anche rispettare gli altri“, ha spiegato il primo cittadino.