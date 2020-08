All'ospedale di Lanusei (sardegna) una donna è stata ricoverata in seguito a complicanze dovute al coronavirus.

Coronavirus Lanusei, ricoverata donna positiva

All’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanuesei (Sardegna) è stata ricoverata una donna lombarda per covid. La turista era in vacanza a Tertenia, quando l’ambulanza ha dovuto trasportare la signora in ospedale, in seguito a criticità fisiche apparentemente non riconducibili al virus.

In seguito i medici per precauzione hanno effettuato i tamponi che hanno confermato la sua positività.

La donna era una ex paziente covid: nei mesi precedenti aveva contratto il virus per ben due volte, ma da tempo si era negativizzata.

Si attende l’esito per il secondo tampone che dovrebbe confermare la sua positività. Come da protocollo anti-covid, l’Asl sarda ha già provveduto al tracciamento di tutti i contatti della signora.



Altro turista positivo

Nella giornata di martedì 18 agosto ad Aglientu, in provincia di Sassari un turista è risultato positivo al tamp0ne. A dare la notizia è il sindaco del paese Antonio Tirotto: “Per il soggetto è stata disposta la misura della quarantena, unitamente alla sua famiglia e ad altre persone con le quali è entrato in contatto. Sono tutti in buone condizioni di salute e costantemente monitorati“, spiega il primo cittadino.