Festa in discoteca con 700 persone ad Alcamo: locale chiuso

La festa nella discoteca di Alcamo con 700 persone ammassate, il locale viene chiuso.

Malgrado la nuova ordinanza del governo vieti l’attività da ballo su tutto il territorio nazionale per le discoteche almeno fino al 7 settembre, alcuni proprietari dei locali in questione hanno deciso di continuare la loro regolare attività. Il caso nello specifico riguarda una festa in discoteca di Alcamo, in provincia di Trapani, dove 700 persone sono state sorprese a ballare senza il rispetto del distanziamento sociale e senza l’ausilio della mascherina di protezione.

A causa del mancato rispetto delle nuova norma e del grande assembramento il locale è stato chiuso.

Festa in discoteca ad Alcamo: locale chiuso

Stando a quanto riportato da alcune testate della zona, i Nas di Palermo e i carabinieri di Alcamo hanno constatato durante un’attività di controllo per il rispetto delle norme anti-coronavirus, l’inosservanza delle norme di contenimento per la diffusione del Covid-19.

Al termine degli accertamenti è stata disposta la sospensione immediata dell’attività di discoteca per 5 giorni, con comunicazione alla competente Prefettura di Trapani. Durante il servizio è stata accertata, inoltre, l’attivazione abusiva di un deposito alimenti di pertinenza dell’attività. Il valore commerciale dell’attività sospesa si attesta a un milione di euro.

Le polemiche dei proprietari delle discoteche

I proprietari delle discoteche hanno fortemente criticato la scelta del governo di chiudere i locali da ballo, nello specifico tramite la loro associazione di categoria, la Silb Fipe-Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da ballo e di spettacolo, hanno annunciato un ricorso al Tar. “La discoteca – ha detto il presidente Maurizio Pasca – è un grandioso capro espiatorio. Noi non ci sentiamo responsabili. Osserveremo nei prossimi mesi se a discoteche chiuse il ‘contagio’ si fermerà! Lo osserveremo attentamente.

E agiremo di conseguenza”.