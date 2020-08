Entra nello stadio della Reggina e si impicca ad una traversa

Si impicca utilizzando la traversa dello Stadio della Reggina, dramma al Granillo.

Un uomo di circa 40 anni di cui ancora non sono state rese note le generalità si è intrufolato nello stadio della Reggina e si è impiccato utilizzando la traversa della porta sotto la curva sud del Granillo di Reggio Calabria. L’episodio risale alla scorsa notte, tra il 17 e il 18 Agosto, e a trovare il corpo senza vita del 40enne è stato uno dei custodi della struttura nelle prime ore del mattino.

Immediato e stato dato l’allarme alle forze dell’ordine e agli operatori del 118, ma purtroppo per l’uomo non c’era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di stato e della scientifica per effettuare i rilievi.

Le indagini ora serviranno ad accertare la corretta dinamica dei fatti, anche se sembrerebbero non esserci dubbi in merito al suicidio.

L’ausilio delle telecamere di videosorveglianza dello stadio permetterà agli investigatori di ricostruire quanto accaduto. Stando alle prime indiscrezioni trapelate proprio dalle forze dell’ordine, il 40enne avrebbe scavalcato una recinzione per introdursi nell’impianto e compiere l’estremo gesto. Si esclude, al momento, che la vittima sia collegata alla Reggina Calcio o al mondo degli ultras della formazione amaranto.

“Non ci sono parole per descrivere un’azione del genere”, ha detto l’assessore comunale allo sport Gianni Latella, intervenuto allo stadio della Reggina pochi minuti dopo il ritrovamento del corpo dell’uomo. “Uno shock – ha proseguito l’assessore – forse un ragazzo con problemi di salute, è sempre una cosa molto brutta”,