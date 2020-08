Torna il caldo africano direttamente dal Sahara, il meteo afoso di fine Agosto.

Sarà un finale di Agosto contraddistinto da afa e alte temperature in tutta Italia per via delle correnti di caldo africano che arriveranno direttamente dal deserto del Sahara. Un’estate, dunque, che sembra non voler cedere il passo ad un clima più mite e che dopo questi primi giorni contraddistinti in Italia, specie al Centro – Nord, da temporali a macchia di leopardo farà registrare una nuova impennata delle temperature da giovedì 20 Agosto su tutto lo stivale.

È ancora troppo presto dunque per riporre in garage l’ombrellone e la crema solare.

Meteo, fine agosto con caldo africano

Già da mercoledì 19 Agosto l’alta pressione comincerà ad avanzare decisa anche al Nord; la giornata sarà prevalentemente soleggiata, il caldo sarà ancora gradevole e non eccessivo. Da giovedì poi masse d’aria calda provenienti direttamente dal cuore del Sahara si dirigeranno verso il Mar Mediterraneo e dopo essersi caricate di umidità, invaderanno l’Italia.

Il tempo sarà prevalentemente soleggiato su tutte le regioni e le temperature cominceranno a salire vertiginosamente.





Stando a quanto riferito dal portale de IlMeteo.it, da venerdì a domenica i valori massimi in molte località potranno superare i 35°C. Nello specifico si tratta di Bologna, Ferrara e Firenze, dove si toccheranno i 38°C, di Roma con 36°C, di Perugia con 37°C, così come a Mantova e Verona.

Le isole italiane risulteranno poi essere le regioni più calde, in Sardegna e Sicilia sono infatti previste punte di 41-43°C nelle zone più interne.