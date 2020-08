La nave-quarantena Aurelia non ha potuto far sbarcare i 250 migranti a Lampedusa a causa del forte vento.

La nave quarantena Aurelia per i migranti è giunta a Lampedusa, ma non ha potuto attraccare per via del forte vento che ha ostacoltao la manovra del mezzo marittimo. Scartata fin da subito la possibilità di trasbordare i 250 passeggeri da parte della Guardia Costiera.

Saltata la corsa di un traghetto a Sansovino per il trasferimento di un altro gruppo di migranti a Porto Empedocle.

Lampedusa, nave quarantena per migranti non attracca

Nella giornata di lunedì 17 agosto la nave quarantena Aurelia avrebbe dovuto attraccare a Lampedusa per permettere lo sbarco di 250 migranti, ma le condizioni avverse hanno impedito l’attracco. Il forte vento alzatosi in mattinata ha reso complicate le possibilità di manovra da parte della capitaniera di bordo che ha dovuto rimandare l’attracco.

All’inizio è stata valutata la possibilità di procedere al trasbordo dei 250 migranti con le motovedette della Guardia di Finanza. Ipotesi scartata perché considerata subito pericolosa.

Nella notte si sono registrati 5 sbarchi a Lampedusa, di cui 210 tunisini nell’hotspot. La prefettura di Agrigento sta cercando di tamponare l’emergenza sull’isola, visto che l’hotspot è arrivato al limite della sua capienza (1061 persone, anziché 192).



Trasferimento saltato

Quello di Lampedusa non è stato l’unico trasferimento saltato in meno di 24 ore . La mattina di martedì 18 agosto la Prefettura di Porto Empedocle contava di trasferire un altro nutrito gruppo di migranti a Linosa. Durante il tragitto però è saltato il portellone di poppa del traghetto di linea verso Sansovino. Previsto nelle prossime ore un altro traghetto come sostituto.