Un pilota di un deltaplano è morto carbonizzato subito dopo il decollo a Modica. In corso le indagini sull'accaduto.

Sono agghiaccianti le notizie che giungono da Modica, in provincia di Ragusa. Un pilota 50enne piemontese è infatti morto carbonizzato subito dopo il decollo con il suo deltaplano a motore. Al momento sono in corso le indagini da parte dell’Arma dei Carabinieri, le forze di Polizia e i Vigili del Fuoco accorsi nel campo volo presso la località di Oasi dei Re,a Marina di Modica, il luogo in cui il velivolo ha preso fuoco ed è precipitato causando il decesso del pilota.

Le informazioni in nostro possesso raccontano che il velivolo si è incendiato a seguito del tremendo impatto al suolo subito dopo il decollo.

Un testimone racconta dell’incidente accorso attorno alle 6:15 di questa mattina 18 agosto, e l’ultraleggero era in direzione Fiumefreddo per una sosta. Il testimone descrive come l’aereo sia precipitato quasi subito dopo il decollo – per questo le prime indiscrezioni parlano di indagini che propendono su un potenziale guasto al motore– e abbia cominciato ad ardere per l’impatto sul terreno. Altre piccole esplosioni non hanno permesso né al testimone né agli altri astanti di poter soccorrere il povero pilota morto carbonizzato nell’incendio.

A quanto riporta La Stampa, la vittima – di cui ancora non sono state rese note le generalità – apparterebbe ad un circolo di appassionati di deltaplano che girano l’Italia mossi dall’incredibile passione per il volo.

