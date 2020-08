Da luglio i neo sposi della Puglia potranno accedere al bonus matrimonio, che aiuterà il settore del weeding colpiti dal covid.

In un video messaggio su Faceboook, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano annuncia l’introduzione del bonus matrimonio per coloro che si sono sposati e si sposeranno durante il periodo covid. Il bonus è valido per le feste organizzate a partire dal 1 luglio e scadrà il 31 dicembre 2020.

Puglia, in arrivo il bonus matrimonio

In Puglia dal 1 luglio è stato introdotto il bonus matrimonio. Questa iniziativa è stata ideata dal presidente della Regione Michele Emiliano che in un videomesaggio su Facebook dà l’ufficialità della notizia: “Abbiamo pubblicato il bando del Bonus matrimonio. Si tratta di una piccola cifra, ma utile ad attutire le difficoltà del momento. Ci auguriamo davvero che il vostro amore costruisca un Paese e un mondo più bello.

Siamo con voi in questo momento complicato, ma l’allegria e la gioia che il vostro amore scatena nel vostro cuore è anche la nostra“.

Il bonus si aggira intorno ai 1.500 euro a favore delle imprese matrimoniali e del settore del wedding, profondamente colpite dalla crisi durante la quarantena. Sarà possibile richidere la somma a partire dal 1 luglio fino al 31 dicembre 2020, con valore retroattivo.



A sostegno dell’amore

” Il wedding rappresenta un mercato di riferimento per la Puglia, ma è stato duramente colpito dalla pandemia in tutta la sua filiera“, continua Emiliano. “Dalle sartorie ai fiorai, ai fotografi, passando per allestitori, catering e wedding planner”.

“Con questo programma la Regione Puglia insieme a Pugliapromozione intende dare un incoraggiamento concreto al settore. Ovviamente sempre nel rispetto di tutte le misure previste per evitare contagi e il diffondersi del virus“, conclude Emiliano.