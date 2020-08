A Ferragosto una donna veneziana di 40 anni è stata sequestrata e violentata: arrestato un uomo senza fissa dimora di nazionalità tunisina.

Dopo la notizia del ragazzo travolto da un treno, da Venezia arriva un’altra drammatica vicenda. Si sono incontrati a una festa la notte di Ferragosto, poi si sono allontanati insieme: così una donna di 40 anni è stata sequestrata e violentata a Venezia.

Il principale indiziato è un tunisino che è finito in manette.

Sequestrata e violentata a Venezia: la dinamica

La vittima era arrivata nel centro storico di Venezia per trascorrere la serata di Ferragosto insieme agli amici. Dopo aver conosciuto un ragazzo, quest’ultimo con una scusa ha convinto la quarantenne a seguirla a casa sua. È nell’abitazione dell’uomo che sono avvenute le violenze. La donna, infatti, è stata costretta a subire un rapporto sessuale.

L’aggressore, di nazionalità tunisina, si è persino impossessato dei suoi vestiti. Solo la mattina successiva la quarantenne è riuscita a scappare e trovare riparo in un bar vicino alla casa in cui è stata sequestrata. Immediato il trasporto in ospedale per accertamenti.

I carabinieri della Compagnia di Venezia hanno intrapreso le indagini necessarie per fare chiarezza. Ricostruita la dinamica della notte, gli agenti sono prontamente riusciti a identificare l’uomo, che vive in uno stabile abbandonato in zona bacini dell’Arsenale.





La perquisizione ha permesso l’individuazione del presunto colpevole e sono stati ritrovati anche alcuni indumenti della vittima. L’uomo è stato arrestato e portato nella casa Circondariale Santa Maria Maggiore a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza davanti al gip.