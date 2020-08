Non ci sarebbe stato strangolamento per Viviana Parisi, il medico legale che ne segue il caso specifica di aver riscontrato alcune fratture.

Il medico legale che segue il caso di Viviana Parisi, la dj 43enne ritrovata morta nei boschi a Caronia, provincia di Messina, vuole fare chiarezza. Sono diverse, infatti, le ipotesi e le notizie che trapelano da quando la donna è deceduta in circostanze misteriose, di certezze ancora non ce ne sono.





Viviana Parisi, le parole del medico legale

La professoressa Elvira Ventura Spagnolo è uno dei medici legali nominati dalla Procura di Patti per seguire il giallo. Lei, assieme ad altri colleghi, ha seguito l’autopsia di Viviana Parisi e ha incontrato poi il procuratore Angelo Vittorio Cavallo per un confronto in merito.

Non ha ancora fornito certezze sulle cause della morte della donna, ma sono emerse alcune fratture: “Non ho parlato di strangolamento, le condizioni del cadavere non permettono di esprimersi in tal senso”. Sarebbe questo dunque il limite che impone al team di dichiarare con certezza il motivo per il quale Viviana avrebbe perso la vita. Proseguono i sopralluoghi nella zona del ritrovamento, il procuratore Cavallo ha chiesto ulteriori accertamenti per scoprire se e cosa ci fosse sotto le unghie della vittima.

L’appello del marito Daniele

Nessuna notizia invece sulla sorte del piccolo Gioele, il figlio scomparso e non ancora ritrovato. Il padre, Daniele Mondello, ha lanciato un appello su Facebook nel quale invita chiunque volesse partecipare alle ricerche a recarsi presso il centro di coordinamento sito sulla Statale 113, alle ore 7,30 del 19 agosto 2020, vicino al distributore di benzina IP di Caronia. “Si raccomanda di indossare abbigliamento adeguato, pantaloni lunghi e maglie con le maniche lunghe.

Vi ringrazio anticipatamente”, ha scritto l’uomo.