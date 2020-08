Claudio Tiraboschi ha perso la vita a poche ore dal decesso di Alessandro, un suo giovanissimo dipendente di 15 anni.

Claudio Tiraboschi, un uomo di 69 anni, è morto in un grave sinistro sulla strada statale 498 all’altezza di Cavernago. Il destino ha voluto che Tiraboschi perdesse la vita poche ore dopo un altro incidente mortale in montagna che ha visto coinvolto un suo giovanissimo operaio di 15 anni, di nome Alessandro.

Il decesso di Claudio Tiraboschi risale al 17 agosto. L’uomo avrebbe perso il controllo del furgone su cui viaggiava andandosi a schiantare. Claudio si trovava in compagnia del fratello Roberto, il titolare di un negozio di alimentari dove Alessandro prestava servizio.

Cavernago, incidente sulla statale 498

Secondo le ricostruzioni, nel corso dell’incidente sulla statale 498 sarebbe rimasto coinvolto un camion su cui viaggiava un 27enne rimasto ferito in maniera grave.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Bergamo, i soccorritori del 118 con ambulanza e automedica e le forze dell’ordine. Per Claudio Tiraboschi non c’è stato nulla da fare. Secondo quanto riportato da Areu (Azienza regionale emergenza e urgenza) il 69enne era già morto all’arrivo dei soccorsi. Rimangono da accertare le dinamiche dell’impatto, così come le reali responsabilità da parte dei conducenti dei due mezzi.





La morte del giovane Alessandro

Alessandro era uscito il giorno di ferragosto per un’escursione in montagna con la sua mountain bike, ma non è più tornato a casa. Si era recato presso il monte Alben a Cornalba (Bergamo). Non essendo più rincasato è scattato l’allarme.

Sono dunque iniziate le ricerche. Il suo cadavere è stato rinvenuto la mattina di domenica 16 agosto in seguito alle ricerche coordinate dalla prefettura e svolte dagli uomini della sesta delegazione orobica del soccorso alpino.