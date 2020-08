Le autorità del ministero della Salute hanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 19 agosto, che sale di 642 casi e 7 morti.

Come di consueto il ministero della Salute, di concerto con l’Istituto Superiore di Sanità e le amministrazioni delle singole regioni, ha diramato il bilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato a mercoledì 19 agosto. Rispetto alla giornata precedente si sono registrati 642 casi positivi, 7 decessi e 364 guarigioni/dimissioni, che portano il totale il totale complessivo dell’emergenza dall’inizio della pandemia in tutta Italia a 255.278 contagi, 35.412 vittime e 204.506 guariti.





Coronavirus, il bilancio nazionale oggi

Poco dopo le ore 17, il ministero della Salute ha pubblicato su internet la tabella riepilogativa nella quale sono illustrati i dati dell’emergenza sanitaria regione per regione. Dai dati analizzati emerge ormai un sostanziale livellamento generale dei contagi su quasi tutto il territorio italiano, pur con diverse regioni in lieve crescita a causa dei focolai emersi nelle ultime settimane.

Al primo posto per numero di contagi troviamo ancora la Lombardia con 5.322 casi attualmente positivi, seguita dall’Emilia-Romagna con 1.795, dal Veneto con 1.661 e dal Lazio con 1.429 casi.

Sotto i mille casi troviamo il Piemonte con 931, la Sicilia con 766 e la Toscana con 746, mentre a seguire abbiamo la Campania con 618 casi, la Puglia con 370, la Liguria con 343, l’Abruzzo con 265, le Marche con 207, il Friuli-Venezia Giulia con 210, la Sardegna con 154, la Calabria con 15o e la provincia autonoma di Bolzano con 122 contagi.

Per ultime abbiamo infine le regioni sotto i cento contagi, che stanno lentamente stabilizzandosi nel calo dei positivi a cominciare dall’Umbria con 95 contagi. A seguire troviamo la Basilicata con 71, il Molise con 51, la provincia autonoma di Trento con 44 e infine la Valle d’Aosta con soltanto 10 casi di coronavirus.

Al momento, dei 15.360 casi attualmente positivi 14.428 si trovano in isolamento domiciliare, 866 sono ricoverati con sintomi di vario genere mentre 66 sono in terapia intensiva.



Sì alla mascherina a scuola

Nel frattempo il Comitato tecnico scientifico ha dato il via libera per l’obbligo di mascherina all’interno degli istituti scolastici, come confermato anche dal coordinatore Agostino Miozzo ai microfoni di SkyTg24: ““Ai ragazzi sopra i 6 anni sarà chiesto di usare la mascherina.

[…] Ci saranno delle condizioni particolari come l’uso o non uso della mascherina per una ragazza o un ragazzo non udente, per un bambino o una bambina con difficoltà neurologiche o psicologiche oppure durante l’interrogazione”.