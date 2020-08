Obbligo di mascherina anti Coronavirus dalle 18 alle 6, multa salatissima per chi non la indossa violando la nuova normativa.

Con il Coronavirus c’è l’obbligo di mascherina dalle 18 alle 6, multa salata per i trasgressori. La nuova ordinanza del ministro Speranza, in vigore dal 17 agosto 2020, non lascia spazio a interpretazioni: su le mascherine anche nei luoghi dove prima non era obbligatorio, come all’aperto, negli orari più a rischio assembramenti.

Obbligo di mascherina: multa salata

La misura punta a ridurre il rischio di nuovi focolai, soprattutto vista la bella stagione e l’affollamento delle zone turistiche, durante gli aperitivi e la vita notturna. Chi non indossa la mascherina nell’orario indicato dal ministero, rischia una multa che va da 400 a 3mila euro, la medesima sanzione che spetta a chi viola il divieto di assembramento su lungomare, piazze e slarghi.

L’età media dei positivi si è abbassata, rispetto ai mesi scorsi, questo probabilmente perché c’è più movimento dalle 18 in poi. Da qui la scelta del Governo di imporre una sorta di “coprifuoco mascherina” e la chiusura di tutte le discoteche italiane. La normativa nazionale, inoltre, consente alle Regioni di imporre in autonomia misure ancora più dure nei confronti dei trasgressori.

Coronavirus e rispetto delle regole

Intanto, nei centri urbani si moltiplicano i controlli da parte delle autorità, soprattutto nelle zone di maggior affluenza e turistiche. Recente la circolare del Viminale, inviata ai prefetti locali, che comunica la necessità di questo ulteriore giro di vite, con il coinvolgimento dei sindaci nella lotta al Coronavirus, per contenere i possibili contagi. Far rispettare le regole non è però così semplice, lo dimostrano le immagini che hanno preceduto la chiusura dei locali notturni, con assembramenti spaventosi e quasi nessuno che indossava la mascherina.