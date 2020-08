Multa da 20.000 euro per una coppia che ha avuto rapporti intimi in auto a Lignano.

Una coppia di cinquantenni si è lasciata andare a rapporti intimi in auto e ha ottenuto una multa da 20.000 euro. Un uomo e una donna sulla cinquantina si sono lasciati trasportare dalla passione in auto, in pieno giorno, a Lignano Sabbiadoro.

Un momento di intimità che gli è costata una multa di ben 20.000 euro, ovvero di 10.000 euro ciascuno. La polizia stava facendo un controllo di routine nella zona, quando hanno pizzicato la coppia in intimità nella loro auto, parcheggiata tra due cassonetti dei rifiuti.

Rapporti intimi in auto

Una coppia di cinquantenni ha parcheggiato la macchina tra due cassonetti dei rifiuti, per lasciarsi andare alla passione in pieno giorno.

Quando i poliziotti sono arrivati sul luogo per un controllo di routine si sono trovati ad un caso evidente di “atti osceni in luogo pubblico” e per questo hanno fatto una multa di 10.000 euro ciascuno. Quando è arrivato il primo agente, la coppia ha continuato l’attività come se nulla fosse, senza minimamente scomporsi. Quando sono arrivati anche gli altri uomini della municipale, i due si sono rivestiti con calma, senza mostrare il minimo imbarazzo e rimanendo in silenzio anche dopo la comunicazione della multa.





La vicenda è stata descritta dal Messaggero Veneto ed è stata confermata dalla polizia locale. Il comando dei vigili ha spiegato all’AGI che la cifra della multa è quella, molto alta, aggiungendo che si tratta solo di un illecito amministrativo. La sanzione prevista dall’art.

527 del codice penale prevede una multa che va dai 5 ai 30 mila euro. Il momento di passione è costato molto caro a questa coppia, che non si è minimamente preoccupata delle conseguenze neanche di fronte alla polizia locale.