Piramide della Luce, cos'è la scultura "mistica" co-protagonista del giallo Parisi? La scultura, alta 30 metri, è nata nel 2010.

Cos’è la Piramide della Luce? Secondo un’ipotesi sul caso Viviana Parisi, la donna voleva raggiungerla assieme al figlio, il giorno della loro scomparsa. La struttura è un’installazione artistica che sorge a Moffa D’Affermo, vicino a Caronia, in acciaio patinato.





Cos’è la Piramide della Luce

La Piramide della Luce si staglia per 30 metri ed è stata commissionata da un imprenditore, sorse nel 2010 per mano dello scultore Mauro Staccioli. Si trova all’interno del Fiumara d’Arte, il parco di sculture più grande d’Europa.

Negli ultimi anni era meta di curiosi e appassionati di misticismo, diverse le celebrazioni rituali sul luogo che hanno visto partecipare centinaia di persone durante il solstizio d’estate. La scultura si chiamerebbe originariamente “Piramide 38° parallelo” ma proprio per via dello svolgimento del rito della luce, gli appassionati mistici le hanno dato un altro nome.

Un’ipotesi carica di mistero

Nel caso di Viviana Parisi, sembra che la donna avesse manifestato da tempo profondo malessere a livello psicologico.

Questo l’aveva portata ad avvicinarsi alla fede e coltivare di più la sua spiritualità, la Piramide della Luce l’affascinava e voleva visitarla, secondo quanto riportato dalla cognata. Il luogo dove sorge si trova a circa 25 chilometri dall’autostrada in cui si è verificato l’incidente che ha visto coinvolta la donna e suo figlio. La fatidica mattina del 3 agosto 2020, era infatti diretta col figlio Gioele alla scultura mistica ma, come tutti noi ormai sappiamo, non ci sono mai arrivati.

Al momento, però, non ci sono ulteriori elementi né indiscrezioni in merito al legame tra Viviana e la Piramide della Luce.