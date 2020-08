Un 34enne di Lucca, rientrato positivo dalla Spagna, è ricoverato in terapia intensiva. Contagiati anche madre, padre e fratello.

