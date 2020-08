Svolta sul caso Sabrina Beccalli: un uomo è accusato di omicidio e distruzione di cavadere.

Mentre i parenti di Sabrina Beccalli, la donna scomparsa a Crema nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 agosto, si sono appellati a chiunque abbia visto la donna, un uomo è stato fermato con l’accusa di omicidio e distruzione del suo cadavere.

Sabrina Beccalli: un fermo per omicidio

A renderlo noto è una nota dei Carabinieri secondo la quale nella tarda serata di martedì 18 agosto, sulla base di elementi investigativi prodotti dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Cremona e del N.O.R.M.- Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Crema -, il Procuratore Capo di Cremona Roberto Pellicano ha disposto il fermo di un indiziato di delitto di una persona associata alla Casa Circondariale di Cremona.

Le forze dell’ordine avevano rinvenuto l’auto di Sabrina bruciata nelle campagne di Vergonzana. Dalle indagini era emerso che, nella notte del ritrovamento, alla guida della vettura vi era un uomo con il corpo di un cane all’interno. Ripresa dalle telecamere di videosorveglianza, i Carabinieri di Cremona hanno rintracciato e ascoltato questa persona.

Intanto continuano le sue ricerche, che finora non hanno prodotto risultati. I soccorritori hanno infatti trovato un brandello di stoffa nei pressi del luogo del rinvenimento dell’auto carbonizzata. Ma i familiari della donna hanno escluso che potesse appartenere al vestito di Sabrina perché il colore non coincideva. Un ulteriore elemento che gli investigatori stanno valutando riguarda una rissa avvenuta a metà luglio tra due persone legate alla donna finita con un accoltellamento e un arresto per tentato omicidio.

In quel caso il movente fu la gelosia e il timore e che i due casi possano essere collegati.