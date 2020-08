Arrivano finalmente i tamponi per Coronavirus anche a Malpensa, Linate e Orio al Serio. Svolta per gli aeroporti della Regione Lombardia.

In Lombardia arrivano i tamponi per Coronavirus a Malpensa, Linate e Orio al Serio. Per chi rientra da Spagna, Croazia, Malta e Grecia sarà quindi possibile farlo direttamente in aeroporto, lo comunica la stessa Regione attraverso un post sulla sua pagina ufficiale Facebook.

Tamponi Coronavirus a Malpensa, Linate e Orio

A Malpensa saranno allestite 8 postazioni, attive tutti i giorni dalle 9 alle 18.30. Il tampone sarà effettuabile non solo dai residenti in Lombardia ma anche dai passeggeri in arrivo dalle stesse Nazioni, che intenderanno permanere in Italia per almeno 4 giorni.

Per quanto riguarda questo aeroporto, i tamponi partiranno da giovedì 20 agosto 2020 mentre da venerdì 21 arriveranno anche a Linate e Orio al Serio. Per poter usufruire del servizio, bisogna prenotare sui siti delle ATS, in base al proprio domicilio, per poter originare l’etichettatura del test e facilitare così le procedure per tutti.

La Regione Lombardia informa inoltre che il personale di bordo sugli aerei informerà tutti i passeggeri, sia prima della partenza che all’arrivo.





L’assessore al Welfare: “Segnalare prima del rientro”

Se non si volesse provvedere al tampone in aeroporto, è possibile presentare al vettore all’imbarco o ai controlli l’attestazione di essersi sottoposti a test nelle 72 precedenti l’ingresso in Italia e che questo sia negativo al Coronavirus.

Indispensabile, secondo normativa, avvisare dell’arrivo in Lombardia all’Ats comunicando l’esito della rilevazione effettuata già prima del rientro.

“Per il tampone rimangono tuttora indicate soprattutto per i cittadini lombardi, le segnalazioni alle Ats di competenza in base al proprio domicilio, le quali confermeranno direttamente agli interessati le coordinate per l’effettuazione del tampone nel presidio ospedaliero disponibile più vicino a casa“, spiega l’assessore al Welfare della Lombardia, “Le segnalazioni possono essere effettuate anche prima del rientro in Italia, attraverso le procedure online o telefoniche garantite dalle stesse Ats”.