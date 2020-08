Durante le ricerche del figlio di Viviana Parisi un volontario ha trovato resti ossei e una maglietta: al 99,9% sarebbero di Gioele.

Mentre sono in corso le ricerche del figlio di Viviana Parisi, la cognata di quest’ultima e zia del piccolo ha reso noto che un volontario ha trovato qualcosa. “Non sappiamo cosa sia, siamo in attesa di sapere“, ha affermato.

Sul posto è giunto il procuratore di Patti Angelo Vittorio Cavallo con la Polizia Scientifica. Secondo i primi riscontri si tratterebbe di resti umani di piccole dimensioni che secondo gli investigatori sarebbero da ricondurre al 99,9% a Gioele.

Viviana Parisi: svolta nelle ricerche del figlio

Oltre ai resti ossei è stata rinvenuta anche una maglietta. Secondo i soccorritori entrambe le cose porterebbero a Gioele al 99,9%. Sono in corso le indagini da parte della scientifica per capire se possano davvero essere ricondotti al piccolo.

Le squadre che partecipano alle operazioni si sono dirette sul posto per effettuare un sopralluogo insieme al coordinatore delle indagini.

Autore del ritrovamento è stato un carabiniere in congedo che fa parte dell’ingente gruppo al lavoro da giorni per sperare di trovare qualcosa che faccia luce sulla sorte del bimbo di 4 anni. Costui ha trovato i resti in un posto a 200 metri dal luogo in cui Viviana ha avuto l’incidente in autostrada e da cui si è allontanata.

“Hanno trovato qualcosa ma non sappiamo cosa. Stiamo aspettando di capire” aveva affermato poco prima Mariella Mondello. La donna si trova in macchina col fratello e padre di Gioele, Daniele Mondello, che ha preferito non rilasciare dichiarazioni e attendere di capire se possa esserci una svolta nelle ricerche del figlio.