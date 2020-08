Il titolare della struttura ha spiegato come non ci sia stata alcuna intenzione di speculare sull'attività.

Su Booking, una camera di albergo di un B&B di Bari a 1.000 euro a notte. Vista così, potrebbe sembrare un’azione per lucrare esageratamente sulla propria attività. Dietro, in realtà, si nasconde una circostanza alquanto paradossale e surreale.

Ma cosa è accaduto realmente? Un lettore del portale Il Quotidiano italiano di Bari ha contattato la redazione, raccontando ciò che era venuto a sapere da alcuni turisti. Costoro avevano un problema: non riuscivano a trovare una stanza per ferragosto. Dal racconto è emersa la vicenda di un bed & breakfast che chiedeva, addirittura, la cifra di 1.000 euro a notte.

Bari, le spiegazioni dei titolari del B&B

A questo punto, lo staff del Quotidiano italiano ha chiesto spiegazioni ai titolari del B&B Santa Fara, sito in via Bitritto.

Tramite una conversazione telefonica, uno dei titolari ha spiegato come “tutto quanto è stato frutto di un errore, abbiamo avuto problemi con il channel manager di Booking”. Dunque, avendo la struttura piena non era possibile accettare ulteriori prenotazioni e, non avendo la possibilità di chiudere le disponibilità sul portale, l’unica rimedio era quello di sponsorizzare la camera a un prezzo spropositato.

Le prenotazioni sono arrivate lo stesso

Il titolare del B&B ha aggiunto: “Nonostante il prezzo esorbitante, ci sono arrivate addirittura delle prenotazioni da parte di un italiano che ha bloccato la camera per 2 notti al costo totale di 2.000 euro”. La prenotazione, naturalmente, è stata rifiutata, ma ora Booking ha chiesto ai titolari della struttura di pagare il 20% della prenotazione, corrispondente a 400 euro. Il diretto interessato ha concluso: “Abbiamo spiegato ai gestori che i sistemi di chiusura erano guasti, ma non ci hanno creduto, anzi hanno pensato che volessimo fare i furbi”.