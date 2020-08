La nuova ordinanza ha fatto chiarezza su quando deve essere indossata la mascherina specie nei luoghi di assembramento come la spiaggia.

Sono passati i bei tempi in cui in spiaggia ci si andava con “pinne, fucile ed occhiali”, come cantava una vecchia canzone di Edoardo Vianello. Da quest’anno oltre all’immancabile crema solare e all’occorrente per nuotare, a causa del Coronavirus, bisognerà portare in spiaggia anche la mascherina anti-covid.

Dovrà infatti essere indossata specialmente nelle ore più buie vale a dire tra le 18.00 e le 6.00 del mattino. Così ha stabilito il ministero della Salute nell’ordinanza.

Coronavirus, quando indossare la mascherina in spiaggia

La domanda che più persone si saranno poste è: quando è necessario indossare la mascherina in spiaggia? Chi deve indossarla? Innanzitutto la mascherina anti-covid, andrebbe messa soprattutto durante negli spostamenti sulla spiaggia o ancora nei bar ed in linea generale in tutti i luoghi dove si hanno assembramenti di persone.

Non va invece indossata quando si prende il sole e se ci si fa il bagno in disparte. Infine, è obbligatoria durante gli orari serali e nello specifico, nella fascia oraria dalle 18.00 alle 6.00. Questo perché è la fascia di punta durante la quale le persone si ritrovano nei locali in spiaggia e sul lungomare per consumare aperitivi e cene.

Vietate feste e discoteche in spiaggia

Fino al 7 settembre sarà vietato organizzare feste e discoteche sia in spiaggia che sul lungomare. Una regola doverosa, alla luce dell’impennata di contagi che si è verificata nei luoghi di punta dove i giovani frequentano la movida. Oltre alle discoteche e alle sale da ballo al chiuso, l’ordinanza ha stabilito che saranno sospese le attività nelle “sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico”.

In luoghi di assembramento come discoteche e spiagge appare dunque evidente, in queste occasioni, che risulta difficile se non impossibile, controllare che le persone indossino i dispositivi di protezione individuale come le mascherine, e che rispettino la giusta distanza di sicurezza. Per questo motivo, regioni come la Puglia, hanno annunciato che intensificheranno i controlli sulle spiagge.