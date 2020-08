Veneto dice no alla mascherina a scuola: “Tortura durante le lezioni”

Per l'assessore all'istruzione della Regione, indossare la mascherina "durante le lezioni è una tortura", ma "servirà nei momenti di assembramento".

Mentre il comitato tecnico scientifico sta valutando l’ipotesi di riaperture scaglionate per regione, si è stabilito di far indossare la mascherina a tutti gli studenti a partire dai 6 anni. Ma il Veneto non condivide la scelta di far indossare la mascherina a scuola: “È una tortura durante le lezioni.

In caso servirà durante la ricreazione o nei momenti di assembramento”.



Veneto, no mascherina a scuola

Alla vigilia del tanto acclamato ritorno in aula, non mancano dubbi e incertezze. C’è chi lamenta ancora troppa confusione e chi teme un’ulteriore risalita dei contagi.

Elena Donazzan, assessore all’istruzione della regione Veneto, commenta quanto deciso dal Cts: “Tenere la mascherina durante le lezioni è una tortura. Noi siamo fortemente contrari e faremo di tutto perché questa non sia una regola per i nostri ragazzi”. La Donazzan, esponente di Fratelli d’Italia, assicura di aver svolto tutte le ricerche necessarie in campo medico, oltre a essersi confrontata con esperti per analizzare il rischio epidemiologico.

Scagliandosi contro il parere del Comitato tecnico scientifico, l’assessore veneta ha aggiunto: “La mascherina, in caso, servirà durante la ricreazione o nei momenti di assembramento, come può essere l’ingresso o l’uscita da scuola.

Ma non è pensabile di imporla durante l’arco delle lezioni. Per una presunta tutela della salute rischiamo di fare danni ancora peggiori alla salute stessa“.





La Donazzan ha assicurato che anche il governatore Luca Zaia è dello stesso parere. “Un conto è mettere la mascherina quando si va al ristorante o quando si frequentano luoghi affollati, un altro è tenerla sei ore di fila in una classe in cui è assicurato il distanziamento sociale.

Per noi sarà sufficiente il distanziamento“, ha dichiarato.