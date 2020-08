Coronavirus, neonato positivo ricoverato a Bari: condizioni stabili

C'è anche un neonato tra i nuovi contagiati da coronavirus in Puglia. Il piccolo è attualmente ricoverato in condizioni stabili a Bari.

Anche oggi aumentano i nuovi contagi da coronavirus in Puglia e tra questi vi è anche un neonato di pochi mesi, attualmente ricoverato in via precauzionale presso l’ospedale pediatrico Papa Giovanni XXIII di Bari. Secondo quanto riportato dal direttore generale dell’Asl del capoluogo pugliese Antonio Sanguedolce il piccolo sarebbe in condizioni stabili ma sarà necessario attendere ancora del tempo per dichiararlo totalmente fuori pericolo.

Il dg ha poi aggiunto: “Ribadiamo, ancora una volta, l’importanza di effettuare l’autosegnalazione sul Portale Puglia Salute per chiunque rientri o soggiorni nel nostro territorio”.





Coronavirus, neonato ricoverato a Bari

Sanguedolce ha in seguito comunicato il bollettino regionale aggiornato al 21 agosto, che comprende 35 nuovi casi di coronavirus a fronte di 2.931 tamponi effettuati.

Tra questi molti sono i positivi rintracciati dopo essere rientrati dall’estero, come i 5 casi tornati dalla Grecia, uno dalla Spagna e uno da Malta emersi in provincia di Bari: “Sono stati individuati anche 4 casi positivi durante l’attività di triage in struttura sanitaria – tra cui un neonato ricoverato precauzionalmente al Giovanni XXIII e in condizioni stabili – per i quali sono in corso le indagini epidemiologiche”.

A questi si aggiungono altri quattro casi nella provincia di Barletta-Andria-Trani, tutti provenienti da Malta, 12 dalla provincia di Foggia e 5 da Lecce.

Per quanto riguarda i casi registrati nel centro della Daunia, il direttore generale della Asl di Foggia Vito Piazzolla ha affermato: “Nove sono collegate a tre focolai già noti e circoscritti. Negli ultimi 3 casi si tratta di persone rientrate, rispettivamente, da Croazia, Malta e Ciad“.