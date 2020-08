Javier Chunga non si era mai risparmiato nel periodo di forte ondata di contagi da coronavirus. Si era ammalato lo scorso maggio.

L’infermiere Javier Chunga (59 anni) intubato per tre mesi all’ospedale San Gerardo di Monza, è morto. L’uomo si era ammalato di Covid. Javier è spirato in data 20 agosto. Il 59enne, originario del Perù, lavorava nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Valduce di Como.

Covid: addio all’infermiere Javier Chunga

È morto Javier Chunga, l’infermiere di origini peruviane intubato per tre mesi al San Gerardo di Monza. L’uomo si era ammalato di Covid-19 lo scorso maggio. Per circa 20 giorni il 59enne è rimasto in cura presso il Valduce per poi essere trasferito presso il reparto di terapia intensiva a Monza. Il professor Mario Guidotti, primario di neurologia del Valduce, ha spiegato alla Provincia di Como: “Javier è il primo infermiere a lasciarci”.

Guidotti ha precisato come l’infermiere si sia battuto in prima linea nel corso dell’ondata di contagi. L’uomo era apprezzato da tutti coloro che lavoravano con lui e durante il periodo di terapia intensiva non si è mai risparmiato.

Le dichiarazioni di Dario Cremonesi

Sempre alla Provincia di Como, Dario Cremonesi dell’ordine degli infermieri comaschi ha raccontato: “Gli infermieri a Como non erano ancora stati raggiunti da un dramma simile, quando in altri territori invece i decessi sono stati purtroppo tanti”. Una “fortuna relativa” (a detta di Cremonesi) che si è tuttavia spezzata quando il peggio sembrava essere passato. Riguardo a Javier Chunga, Dario Cremonesi lo ha descritto come un “collega dall’esperienza egregia”.