La comunità omossessuale contro l'ex Mister Gay Luca Di Tolve per aver associato l'orientamento sessuale al volere di Satana.

Luca Di Tolve è noto per essere stato uno dei primi primi Mister Gay italiani, anche se poi la sua vita ha subito un drastico cambiamento. Il ragazzo infatti è, per sua stessa ammissione, diventato etero e in un suo recente intervento sul canale TV Medjugorie, ha dichiarando di essere attualmente un uomo felicemente sposato.

A far arrabbiare la comunità gay sono state però altre frasi pronunciate da Di Tolve che ha di base sottolineato come dietro l’omosessualità ci sia un progetto di Satana.

Ex Mister Gay: “Satana per gli omosessuali”

A spingere l’ex Mister Gay ad un cambiamento così drastico sarebbe stata la Madonna che lo avrebbe, a suo dire, guidato in questo percorso.

Lo avrebbe ripetutamente svegliato di donne, invitandolo ad accendere la radio e a recitare il rosario. “In quel preciso istante – ha detto Di Tolve – ho avuto il dubbio che dietro l’omosessualità ci sia un qualcosa di una matrice satanica. Ovviamente il Demonio è molto astuto perché ci fa credere che non esiste. Invece il Demonio è ovunque. Il Demonio ha una capacità intellettuale di entrare nei nostri pensieri e confonderci. Io però ho avuto una liberazione e credetemi che io prima la pace non l’avevo mai sentita”.





“La bandiera degli omosessuali – ha aggiunto l’ex Mister Gay – è una bandiera satanica fatta da una maga che vuole ribaltare l’ordine naturale. Quei colori dell’arcobaleno sono rovesciati. I media utilizzano questi ragazzi che soffrono perché fanno vendere di più, perché sono liberi, non hanno famiglia e quindi si possono dedicare di più, anche 24 ore al giorno a lavorare per il mondo della tv e della moda.

Si consacrano a Satana senza saperlo“.