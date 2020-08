Una ventina di alpinisti stanno per essere prelevati sul monte Cervino dopo che una frana improvvisa li aveva bloccati durante un'ascensione.

Attimi di angoscia sul monte Cervino, al confine tra Italia e Svizzera, dove nel pomeriggio del 21 agosto un gruppo di 25 alpinisti è rimasto bloccato a seguito di una frana improvvisa che li aveva colti durante un’ascensione nei pressi del Colle del Leone, a 3.581 metri di altitudine.

Al momento sono in corso le operazioni di evacuazione del gruppo, portate avanti da due elicotteri e dal personale del 118 e del soccorso alpino della Val d’Aosta.





Frana sul Cervino, 25 alpinisti bloccati

Nonostante la frana tutti i 25 alpinisti sarebbero in buone condizioni di salute all’interno del rifugio capanna Carrel, a 3.830 metri di altezza.

I soccorritori hanno inoltre prelevato un’altra coppia di scalatori rimasta bloccata poco più in quota e che come i primi non riescono a tornare a valle a causa della frana, avvenuta intorno alle ore 15:30 del pomeriggio. L’evacuazione precauzionale degli alpinisti è stata decisa dalle autorità sulla base delle previsioni meteorologiche avverse che prevedono l’arrivo di fenomeni temporaleschi sulla zona.

Già due settimane fa un’altra frana era avvenuta nel gruppo del Cervino interessando le cime gemelle Jumeaux, facenti parte della catena delle Grandes Murailles.

In quel caso il boato del distacco In quell’occasione il distacco, avvenuto probabilmente a causa delle forti piogge delle ore precedenti anche oltre i 3.000 metri di quota, provocò un forte boato che venne udito a diversi chilometri di distanza, fino alla città valdostana di Cervinia.