Brutto incidente sulla provinciale 457 che da Moncalvo conduce ad Asti. Un motociclista di 65 anni ha perso la vita sbattendo contro un camion.

Ennesimo incidente che in questi caldi periodi estivi troviamo sulle nostre strade. Questa volta è successo a Moncalvo in provincia di Asti, dove un motociclista di 65 anni ha perso la vita in seguito a un tamponamento contro un camion. Il tragico incidente, è avvenuto sulla provinciale 457 che da Moncalvo porta ad Asti.

Nonostante i soccorsi del personale sanitario del 118 che ha tentato in ogni modo di salvargli la vita, non c’è stato nulla da fare. L’uomo è deceduto poco dopo. Al momento, dell’uomo non sono note le generalità.

Asti incidente a Moncalvo: il cordoglio del sindaco

In seguito a questo incidente non è mancato il cordoglio da parte del vicesindaco di Moncalvo Andrea Giroldo che ha espresso ai familiari della vittima il cordoglio “a nome dell’amministrazione e della cittadinanza tutta”.

Un saluto sentito dunque quello del vicesindaco che ha voluto ricordare l’ennesima vittima sulle strade piemontesi.

La vittime che è deceduta dopo essere finita con la sua moto contro il camion, ha esalato l’ultimo respiro poco dopo. A nulla sono valsi i numerosi tentativi del personale del 118 di salvare la vita all’uomo di 65 anni. Nel frattempo le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica esatta dell’incidente al fine di capire come è avvenuto per filo e per segno.

Per ripristinare la strada e riportarla alla normalità è stata inoltre disposta la chiusura della strada in entrambe le direzioni.

A Cuneo morti zia e nipote

Nel mese di luglio nel biellese erano deceduti una zia e il suo nipote di 25 anni. Secondo quanto ricostruito dall’incidente, due fiat si erano scontrate frontalmente. Il ragazzo aveva perso entrambi i genitori sempre in un incidente stradale.