Coppia in intimità a Lecce, sullo scoglio più alto di una spiaggia. I due erano completamente nudi, alla mercé di chiunque passasse in zona.

Una coppia è stata ripresa durante un amplesso a Sant’Andrea, marina di Melendugno (Lecce), precisamente su uno scoglio ben visibile. I due si erano appostati in bella vista sul Talafuro, la roccia più alta della spiaggia e meglio nota come la “Sfinge del Salento”, completamente nudi e sotto il sole.





Lecce, coppia intima sullo scoglio

Impossibile non vederli, dato che il luogo non era affatto appartato e la spiaggia era affollata di bagnanti. Alcuni curiosi, ignorando comunque la loro privacy, nonostante possa sembrare che la coppia non ne fosse preoccupata, li hanno ripresi con il cellulare.

Il video girato ha fatto il giro dei social network, diventando virale in poco tempo.

Non è dato sapere se siano residenti o turisti ma poco importa, in ogni caso ciò che hanno fatto è decisamente vietato, essendo alla mercé di tutti e all’aria aperta, in pieno giorno. Fortunatamente per loro, non sono riconoscibili dal video né dalle foto, anche se la Polizia si sta occupando di accertarne l’identità.

L’amore estivo, sotto gli occhi di tutti

Non è escluso, infatti, che agli amanti arrivi una multa molto salata per quelli che potrebbero rientrare in atti osceni in luogo pubblico. Un fatto simile era già accaduto nel Salento, proprio questa estate: nella discoteca Riobo, vicino alla pista da ballo e proprio accanto alla scritta luminosa che la sovrasta, ma anche a Gallipoli.

A Cagliari, in Sardegna, una coppia ha deciso di occupare una scalinata per consumare un amplesso.

Sulle scalette di Via Spano, che collegano il Castello con Via Manno, in pieno centro storico, i due non si sono fatti problemi a lasciarsi andare alla passione.