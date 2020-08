Il maxi incidente sulla A30 Caserta-Salerno ha coinvolto 8 auto e la chiusura al traffico per un'ora. Il bilancio è di 4 feriti.

Il maxi incidente sulla A30 Caserta-Salerno, verificatosi questa nella mattinata di oggi 21 agosto, ha coinvolto ben 8 autovetture e causato 4 feriti. Le persone che hanno avuto la peggio sono state trasportate di corsa in ospedale grazie al pronto intervento del ambulanze del 118.

Sul luogo del maxi tamponamento A30 sono intervenuti la Polstrada, Vigili del Fuoco e anche personale della Direzione di Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia, ed insieme hanno temporaneamente chiuso al traffico autostradale il tratto di strada teatro del sinistro. Non ancora chiare le dinamiche del maxiscontro in A30, quello che è certo è che poteva andare molto peggio, come successo al doppio incidente avvenuto sulla A30 Caserta-Salerno, nel novembre scorso e che vide il coinvolgimento di 5 automobili e il decesso di una persona.





Maxi incidente in A30: la situazione

Il tratto interessato dal maxi incidente della A30 – quello tra Nola e il bivio con l’Autostrada A1, in direzione di Caserta, precisamente al km 1- è stato chiuso al traffico per 1 ora circa provocando code fino a 8 km.

Una nota di alcuni minuti fa emessa dall’account twitter del CCiis Ministero-Viaggiare informati descrive in questo modo la situazione attuale sull’autostrada: “A30 Caserta-Salerno code per 4 km causa traffico congestionato tra Svincolo Nola (Km 18,5) e A30 Allacciamento A1 Milano-Napoli in direzione Caserta dalle 10:13 del 21 agosto 2020″.

Il casello di Nola sulla A30 Caserta- Salerno si è reso luogo, lo scorso aprile, della fuga di un pregiudicato salernitano che ha forzato il posto di blocco della Polizia, con tanto d’inseguimento in autostrada e cattura del fuggitivo.