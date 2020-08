A Baveno, in un'azienda. un dipendente ha trovato un pitone nel wc.

Un dipendente ha trovato un pitone nel water di un’azienda a Baveno. Un’esperienza davvero spaventosa quella che ha dovuto affrontare quest’uomo, che subito ha avuto un momento di shock, ma che ha immediatamente chiesto aiuto. In una ditta piemontese della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, un dipendente, mentre stava lavorando, si è recato in bagno e si è trovato di fronte ad un grosso pitone dentro il water.

Una di quelle situazioni che nessuno vorrebbe mai vivere, anche se per fortuna è andato tutto bene.

Pitone nel water in azienda a Baveno

Per fortuna il dipendente si è accorto in tempo che all’interno del water era presente un enorme pitone. Questo gli ha permesso di non avvicinarsi troppo e di chiedere subito aiuto. La richiesta di assistenza per la presenza di questo grande animale esotico è arrivata prima alla polizia provinciale e poi ai carabinieri forestali, che sono immediatamente arrivati sul posto.

Gli agenti erano insieme ad un biologo esperto nel recupero di animali e da un veterinario, che si sono subito impegnati per recuperare l’animale.





Il pitone è stato portato via in sicurezza, senza fagli del male, ma è stato molto complicato perché si era raggomitolato nel sifone.

Si tratta di un esemplare femmina di pitone reale, della lunghezza di più di un metro. Gli esperti hanno dovuto fare diversi tentativi e applicare una grande pazienza per riuscire a catturarlo. Il pitone era in condizioni di salute abbastanza buone, anche se non ottimali. Verrà affidato alle cure di esperti. L’ipotesi è che sia stato gettato nelle fognature da qualcuno che voleva disfarsene come capita spesso. I carabinieri forestali stanno indagando per risalire al proprietario.