Commoventi le parole del sindaco di Calizzano, Pierangelo Olivieri: 'Ha lasciato un grande vuoto'. Era mamma di una bimba di 2 anni.

Daniela Corsini era una giovane maestra di scuola primaria residente a Calizzano (Savona). È morta a soli 38 anni dopo una lunga malattia. L’intera comunità è in lutto. Daniela si è spenta la sera del 20 agosto scorso. Pierangelo Olivieri, sindaco di Calizzano, ha spiegato: “Era molto apprezzata e stimata, ha lasciato un grande vuoto nei suoi studenti, nei genitori e in tutti i cittadini del comune”.

Il primo cittadino e la comunità di Calizzano si stringono nel dolore e porgono le “più sentite condoglianze a tutta la famiglia”. I funerali si svolgeranno in data 22 agosto alle 16:30 presso la chiesa di Calizzano.

Calizzano, l’ultimo saluto alla maestra Daniela

I funerali di Daniela Corsini si svolgeranno alle 16:30 del 22 agosto. La donna è morta a causa di un male incurabile. Aveva solo 38 anni.

Una maestra molto apprezzata, come ha sottolineato il sindaco Pierangelo Olivieri. Corsini era conosciuta per le sue origini in alta valle. Lascia un marito, Matteo Bruzzone (ex calciatore e mister), una bambina di 2 anni e mezzo e una sorella, di professione parrucchiera, svolgente la sua attività in paese.

Un’altra maestra morta lo scorso aprile

Un lutto simile si è verificato a Calizzano lo scorso aprile con la morte di una collega di Daniela Corsini. Stiamo parlando della maestra Carla Marcelli (64 anni). La donna è deceduta all’istituto Rossello di Savona. Marcelli era una professionista conosciuta e stimata in tutto il territorio. Come nel caso della maestra Daniela, anche Carla è morta dopo una lunga battaglia contro un male che non le ha dato scampo.

Carla Marcelli, oramai in pensione, prestava servizio presso l’istituto comprensivo Luzzati.