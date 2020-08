Due ragazzi di 22 e 23 anni sono risultati positivi al coronavirus: entrambi si sono autodenunciati e si trovano in isolamento.

Nella giornata di venerdì 21 Agosto 2020, a Torre del Greco, in Campania, due 20enni sono risultati positivi al coronavirus. Entrambi i giovani erano rientrati dalle vacanze trascorse in due località italiane.





I due giovani si aggiungono al 24enne che giovedì 20 Agosto, al riento da Malta, era risultato contagiato. Dunque 3 casi in meno di 24 ore. A dare la notizia dei nuovi contagi è stato il centro operativo comunale, presieduto dal sindaco Giovanni Palomba.

Le autorità hanno accertato che si tratta di due giovani di 22 e 23 anni, non legati fra loro, rientrati da luoghi turistici italiani di cui non è stato comunicato il nome per la tutela delle località.

I due ragazzi sono asintomatici e attualmente si trovano in isolamento a casa, esattamente come il ragazzo tornato da Malta.





Coronavirus a Torre del Greco

I ragazzi si sono autodenunciati ed hanno effettuato i tamponi presso il presidio da poco attivo all’ospedale Maresca che in 24 ore ha già effettuato 80 tamponi circa.

Il sindaco Palomba ha commentato così la situazione che sta vivendo la sua città: “È una fase delicata ma prevedibile anche per la nostra città. Continuiamo a registrare una diffusione del contagio, in particolare, tra i più giovani, e, anche in questo caso i due ragazzi avrebbero contratto il virus in località nelle quali si trovavano per trascorrere le proprie vacanze”.

Palomba ha poi concluso il suo intervento invitando i cittadini a restare tranquilli e a continuare nella puntuale applicazione delle misure preventive stabilite per contrastare la diffusione epidemiologica del Covid, soprattutto all’utilizzo delle mascherine e al distanziamento sociale.