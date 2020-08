Covid, turisti milanesi positivi bloccati in agriturismo toscano

14 turisti milanesi positivi al Covid-19 sono stati segregati all'interno di un agriturismo toscano.

Un gruppo di turisti milanesi sono risultati positivi al Covid-19 e sono rimasti bloccati in una agriturismo toscano. Erano partiti per godersi una bella vacanza nelle campagne toscane, come hanno deciso di fare moltissimi italiani durante quest’estate. La meta scelta è stata Castellina in Chianti, nel senese, e i turisti sono un gruppo di 14 amici che avevano affittato una residenza per trascorrere qualche giorno insieme.

Da ormai quattro giorni sono in isolamento domiciliare in questo agriturismo perché sono risultati positivi al coronavirus.

Turisti milanesi positivi al covid

Un gruppo di 14 amici provenienti da Milano ha deciso di fare una vacanza nelle campagne senesi, per rilassarsi e divertirsi. Quando sono arrivati in Toscana, però, uno di loro ha iniziato ad accusare sintomi influenzali e ha deciso di avvisare immediatamente il medico locale, che gli ha fatto il tampone.

In seguito agli accertamenti eseguiti dalla Asl sono risultate positive otto persone del gruppo. La vacanza si è trasformata, di conseguenza, in una vera e propria reclusione all’interno di questo agriturismo toscano.





“Si tratta di persone tutte asintomatiche che sono in buone condizioni di salute.

Al momento continuano ad essere assistite dal Comune per quanto riguarda il rifornimento di generi alimentari e lo smaltimento dei rifiuti. Stiamo valutando di farle rientrare nelle loro abitazioni nei prossimi giorni, se le condizioni lo consentiranno” ha spiegato il sindaco Marcello Bonechi. Le persone del gruppo che sono risultate negative al tampone sono state immediatamente fatte rientrare in Lombardia.