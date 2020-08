Andrea Crisanti avverte le istituzioni del bisogno di maggiori tamponi al giorno sul territorio nazionale, per contenere il flusso dei contagi.

Per il microbiologo Andrea Crisanti servirebbero circa 300mila tamponi al giorno affinché si possa controllare in maniera adeguata il flusso dei contagi sul territorio nazionale. Il direttore dell’Università di Padova lancia appello: “Ci aspettano appuntamenti cruciali come il riento ascuola e le elezioni.

Serve massiccio investimento su strutture e attrezzature“.

L’appello di Crisanti: Servono 300mila tamponi”

Andrea Crisanti in un’intervista al Fatto Quotidiano avverte: “Dobbiamo portare la nostra capacità giornaliera di effettuare tamponi dai 70mila attuali a circa 250-300 mila tamponi al giorno“. Per il direttore dell’Università di Padova, la fine della pandemia è ancora lontana, e per questo urge aumentare il numero dei tamponi a livello nazionale.

“La sfida è creare sistema di sorveglianza attiva capillare e omogenea su tutto il territorio, che ci permetta di tornare a lavorare, a votare, ad andare a scuola”, aggiunge il virologo, lanciando un appello alle istituzioni.

Appuntamenti cruciali

“Ci aspettano appuntamenti cruciali: il rientro a scuola, le elezioni. Serve un massiccio investimento in attrezzature, in logistica e in personale e una presenza omogenea in tutte le regioni italiane”. Così afferma Crisanti, incalzato sui temi scottanti della scuola e delle elezioni a settembre.

Una strategia che però le sole regioni non posso affrontare da sole, come avverte il virologo: “Abbiamo 30 giorni per far si’ che le lezioni riprendano in sicurezza e 60 per evitare che questo inizio di scuola si risolva in un drammatico fallimento“.